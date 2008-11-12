Литвин не ходить на консультації щодо нової кандидатури спікера

Фракція Блоку Литвина не бере участі в консультаціях щодо нової кандидатури на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Володимир ЛИТВИН.

«Ми участі в консультаціях не беремо. З нами такі переговори не проводять», - сказав В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання, чи буде Блок Литвина голосувати за відставку уряду, якщо постане це питання, В.ЛИТВИН сказав: «В жодному разі. І ми це питання порушувати не будемо».

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що сьогоднішня відставка голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА є цілком логічною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади спікера парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним шляхом за допомогою бюлетенів, як це передбачено Регламентом.