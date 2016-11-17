Лукашенко розповів про "єдиний фронт" з Росією у питаннях міжнародної політики

Про це він розповів на прес-конференції для ЗМІ, передає БелаПАН.

За словами білоруського президента, міцні союзницькі відносини Білорусі й Росії "незмінно проявляються й на міжнародній арені, де ми стикаємося з новими загрозами і викликами".

"Сьогодні світ трясе від міжусобиць, тероризму, військових конфліктів. Не раз, обговорюючи ці питання з президентом Росії, ми демонстрували в їхній оцінці повну згоду. Та й взагалі, розбіжностей щодо міжнародного порядку денного у двох держав немає", — сказав Лукашенко.

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Він наголосив, що Білорусь та Росія виступають єдиним фронтом, коли йдеться про ключові питання міжнародної політики". "У цей непростий час білорусам і росіянам потрібно триматися разом, бути сильними, вміти змусити рахуватися з собою, спільно відстоювати наші інтереси", — сказав Лукашенко.

Також він згадав Україну: "У нас є ні з чим незрівнянна цінність — мир і злагода в домі. Всіма силами ми зобов'язані берегти це надбання, щоб за спокійне життя людей не довелося платити кров'ю, як це відбувається в багатьох місцях. На жаль, і близькій та рідній нам Україні".

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якого ініціювала Україна. 23 країни, серед яких Білорусь, Вірменія і Казахстан, голосували проти прийняття резолюції.

У зв'язку з цим глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що Мінськ не може і далі залишатися місцем проведення зустрічей і переговорів зі всього спектру питань, пов'язаних з агресією Росії проти України.