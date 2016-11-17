"РФ відвела Білорусі роль шниря": Чубаров пояснив, чому Мінськ не може залишатися місцем переговорів щодо Донбасу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

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"Правда полягає в тому, що напередодні засідання (15 листопада 2016 року) третього комітету ООН Росія відвела Білорусі роль шниря, наточенного на зрив розгляду проекту резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому РФ Криму", - йдеться у його повідомленні.

Чубаров наголосив, що вся відповідальність за цю роль Білорусі покладається на офіційну владу країни.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.

23 країни, серед яких Білорусь, Вірменія і Казахстан, голосували проти прийняття резолюції.