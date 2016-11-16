У Мінінформполітики розповіли, які країни проголосували проти резолюції ООН щодо Криму

Про це повідомила заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппарова у Facebook.

Вона зазначила, що представлений Україною проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь» в ООН підтримали 73 країни.

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«Отже, 23 країни, які голосували проти Української резолюції: Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Коморські острови, КНДР, Казахстан, Індія, Іран, РФ, Нікарагуа, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Еритрея, Зімбабве», - написала Джеппарова.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російськими окупаційними властями, розгляд якої ініціювала Україна.