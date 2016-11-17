У Львові чиновник міськради "погорів" на хабарі в 90 тисяч (відео)

У Львові сьогодні, 17 листопада, працівники військової прокуратури затримали посадовця Львівської міської ради під час отримання хабара в сумі 90 тисяч гривень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

У прес-службі зазначили, що, за попередніми даними, чиновник вимагав значно більшу суму, а затримали його під час отримання частини неправомірної вигоди.

Читайте такожНа Дніпропетровщині на хабарі у розмірі 40 тисяч гривень затримали податківця

У відомстві відмовилися надати інформацію про те, за що і від кого чиновник вимагав гроші. Тривають слідчі дії, проводяться заходи щодо встановлення причетності до злочину інших осіб.

У прес-службі Львівської міської ради кореспонденту УНІАН повідомили, що "поки ситуацію не коментують". При цьому інформацію про затримання чиновника не спростували і не підтвердили.

Як стало відомо УНІАН з власних джерел, затримали начальника управління ЖКГ Львівської міськради, який вимагав 800 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники служби спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві начальника одного з управлінь Львівської міської ради.

Правоохоронці встановили, що чиновник регулярно отримував "відкат" від комерційної структури за сприяння в укладенні договорів на роботи з капітального ремонту будинків та благоустрою міста. Співробітники спецслужби з'ясували, що вже за укладені угоди майже на 2 мільйона гривень чиновник вимагав 5-8% від суми залежно від виду робіт. Задокументовано також домовленість начальника управління з бізнесменами посприяти підписанню нових договорів на 8 мільйонів гривень.

Оперативники СБ України затримали чиновника в центрі Львова під час одержання чергової частини хабара у розмірі 80 тисяч гривень.

В даний час проходять обшуки в приміщенні Львівської міської ради.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).