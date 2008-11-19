Кріль пропонує перейняти досвід Литви, де спікер - колишній ведучий ток-шоу

Новий голова Верховної Ради повинен бути, насамперед, організатором і зосередитися на роботі парламенту, а не на власній кар’єрі.

Таке переконання висловив народний депутат України з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ігор КРІЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного центру”.

За його словами, завданням номер один для нового голови ВР “має стати формування дієвої коаліції, незалежно від політичного забарвлення, коаліції, яка візьме на себе відповідальність за стан справ у країні”.

На думку І.КРІЛЯ, ні досвід роботи, ні особистісні характеристики основних претендентів на посаду спікера нічого не будуть варті, якщо вони не зможуть організувати роботу ВР. «Достойним керівником стає лише той, хто здатен залучити до роботи навіть опонентів», – зазначив голова “Єдиного центру.

Порівнюючи українські реалії з досвідом наших близьких сусідів – прибалтів, політик наголошує, що для них посада спікера швидше технічна, ніж представницька. «Головне, щоб працював законодавчий орган, а хто його очолюватиме – питання вторинне. У Литві головою парламенту став колишній ведучий ток-шоу. Але я переконаний, що у них парламент, на відміну від нашого, не перетвориться на шоу-бізнес», – наголосив І.КРІЛЬ.