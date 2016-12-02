Шуляк каже, що Захарченко заборонив йому їхати на Інститутську 20 лютого 2014 року

Командувач Внутрішніми військами часів президентства Віктора Януковича Станіслав Шуляк під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, заявив, що на той час глава МВС Віталій Захарченко заборонив йому виїжджати на вулицю Інститутську 20 лютого.

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"20 лютого була така ситуація, що я не міг покинути командний пункт. Я звертався до міністра Захарченка з проханням дозволити мені виїхати в підрозділ військ, але отримав заборону на це. І я не потрапив туди", - цитує Шуляка "112 Україна".

Раніше він заявив, що 20 лютого перебував на території АП і звідти керував військами.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2014 року в Києві відновилося протистояння між протестувальниками на Майдані і силовиками. В той день загинули 25 людей, більше тисячі були поранені, сотні госпіталізовані.

19 лютого тодішній голова СБУ Олександр Якименко заявив, що Службою безпеки та Антитерористичним центром України прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції, оскільки «...радикальні та екстремістські угруповання своїми діями несуть реальну загрозу життя мільйонів українців». За даними ГПУ, в ніч на 19 лютого 2014 р. в центрі Києва загинуло 16 осіб, з них 11 - від поранення із мисливських рушниць, близько 200 осіб були поранені.

20 лютого в центрі столиці співробітники київського "Беркута" почали відкрито застосовувати проти мітингувальників вогнепальну зброю.