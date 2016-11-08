Розстріл Майдану: у суді над "беркутівцями" показали відеодоказ та проаналізували експертизи (відео)

За словами прокурорів, куля, яка в нього влучила, була випущена з автомата одного зі спецпризначенців, передає 5 канал.

Адвокати ж "беркутів" наполягають на додатковому розгляді відповідних експертиз, бо попередні здаються їм суперечливими.

Під час слідчого експерименту експерти дійшли висновку, що куля влучила у стілець, який Колесніков тримав у руці, під кутом згори. Та й сам потерпілий на досудових свідченнях припускав, що постріл був здійснений з готелю "Україна".

Нині під час свідчень у суді потерпілий та прокурори вказують, що припущення щодо пострілу з готелю "Україна" можуть і не підтверджуватися, бо Колесніков не бачив моменту пострілу. А на слідчому експерименті експерти чомусь не визначили, що сектор, звідки вівся вогонь, міг був значно ширшим, і охопити снігову барикаду, де в ті хвилини перебував спецпідрозділ Беркут.

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"Початкове припущення - це був готель "Україна", тому що це найвища точка, і я від неї захищався. А коли отримав поранення, я взагалі думав, що когось не помітив зі сторони Жовтневого палацу", - каже сам потерпілий Святослав Колесніков.

"На судовому засіданні він вже вказав, що це було лише його припущення. Разом з тим, ці припущення були підтверджені належними доказами. Це має важливе значення, оскільки сторона обвинувачення за незрозумілих обставин все одно намагається стверджувати, що куля прилетіла начебто зі снігової барикади", - стверджує захисник Аброськіна Олександр Горошинський.

У суді розглядають і фото кулі, якою влучили в Колеснікова. Прокурори переконані, що попри те, що в справі є кілька експертиз, правильною є та, згідно з якою кулю випустили з автомата "беркутівця" Аброськіна.

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"Зроблено категоричний висновок щодо того, що ця куля випущена зі зброї автомата Калашнікова одного з працівників спецроти "Беркуту". Докази є більш ніж достатніми, що стріляли саме представники "Беркуту" зі снігової барикади", - зазначає прокурор ГПУ Олексій Донський.

Як стало відомо, у кримінальному провадженні було проведено більше 35 судово-балістичних експертиз, які мають суттєві протиріччя і невідповідності.

За тиждень суд вирішив провести окреме засідання, на якому розібратися з суперечливими висновками експертів щодо куль та можливого місця пострілів у Колеснікова. Загалом у судовому засіданні планують заслухати ще близько 200 осіб.