Черновецький подарував Тимошенко квіти та пробачив їй 11 мільярдів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ привітав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження букетом квітів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він вважав за обов`язкове для себе привітати Ю.ТИМОШЕНКО з днем народження, оскільки це відповідає християнським канонам.

«Юлія Володимирівна - красива жінка, політик з великим майбутнім», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він також додав, що «все їй прощає», зокрема й 11 млрд. грн., які, за словами мера, були вилучені з київського бюджету урядом, – гроші, які призначалися для соціальних програм.

«Квіти найгарніші, які тільки можливі для красивої жінки, я подарував. Сподіваюся, вона покається, прийде до Бога і полюбить київського мера. Тим паче, що мером я збираюся бути вічно», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він уточнив, що сподівається, що Ю.ТИМОШЕНКО його полюбить «в християнському плані».

На питання журналістів, чи подарував він щось ще разом з квітами, мер столиці відповів: «Недобре дарувати щось, нецивілізовано, корупційно. Нічого».