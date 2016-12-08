Клімкін назвав проблему, яка заважала знайти компроміс щодо механізму призупинення "безвізу"

Про це він сказав журналістам у Гамбурзі.

"Я хочу сказати сьогодні, у чому була проблема. Тобто, проблема одна – на одному рівні полягає в тому, що Європейський парламент і Європейська Рада, так би мовити, боролися за владу, щоби показати, хто врешті-решт більше робить для європейських громадян", – заявив міністр.

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"Другий момент, звичайно, пов’язаний із національним рівнем, із ситуацією з міграцією, із ситуацією з терористичними актами. І в цьому зв’язку з виборами, які відбудуться, і ми це повністю політично подолали", – сказав Клімкін.

"І, звичайно, все одно є не тільки безвізовий режим для нас і для Грузії, але є безвізовий і для Туреччини… І тепер це питання теж закрите, тепер на сьогодні це низка технічних голосувань", – додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений із Європейським парламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до всіх чинних угод із візової лібералізації. Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європейським парламентом і Європейською комісією того самого дня.

Сьогодні профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європарламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.

Після цього рішення має бути проголосоване на пленарному засіданні Європарламенту. Відповідно до порядку денного, наступне засідання ЄП пройде з 12 до 15 грудня включно в Страсбурзі. Рішення також має бути затверджено Радою ЄС.

У представництві ЄС в Україні пояснили, що оскільки комітет постійних представників підтвердив угоду від імені Ради ЄС, норму буде надіслано до Європарламенту для голосування в першому читанні; опісля її буде надано Раді ЄС для схвалення.

У ЄС неодноразово заявляли, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе тільки після затвердження в Євросоюзі механізму його призупинення.