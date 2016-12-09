Швейцарія на рік продовжила заморожування активів Януковича

Окрім активів Януковича, також лишатимуться замороженими кошти колишніх президентів Єгипту та Тунісу - Хосні Мубарака та Зіна аль-Абідіна бен Алі, які були заморожені в Швейцарії ще на початку 2011 року, пише Deutsche Welle.

Читайте такожСША ввели санкції проти шістьох "депутатів Держдуми РФ" від Криму

Згідно з повідомленням швейцарського уряду, на рахунках, пов'язаних з екс-президентом Януковичем, залишаються замороженими 69,3 мільйона доларів, на рахунках бен Алі - 59,4 мільйона, а на рахунках Мубарака - 564,5 мільйона.

Попередньо передбачалося, що термін замороження активів трьох екс-президентів спливе у січні 2017 року. Уряд Швейцарії заявив, що сподівається на продовження блокування цих рахунків сприятиме "відчутному прогресу" у розслідуваннях, а також на більшу визначеність у питанні, чи підлягатимуть ці активи поверненню.