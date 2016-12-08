Сенатори звернулися до Трампа із закликом посилити підтримку України

Про це повідомляє Reuters.

«У світлі триваючої агресії Росії і неодноразових відмов поважати територіальну цілісність і суверенне право самостійно визначати свою долю, ми повторюємо заклик до США збільшити політичну, економічну та військову підтримку України», - йдеться в тексті листа.

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Сенатори також зазначили, що США не повинні визнавати анексію Криму, а санкції проти Росії повинні зберегтися.

Зазначається, що серед підписантів - 12 сенаторів від Республіканської партії США і 15 - від Демократичної.

Раніше в міністерстві закордонних справ ФРН заявили, що невизначеність позиції Трампа до кризи в Україні гальмує її вирішення.