Луценко назвав смішним повернення до ГПУ підозри Януковичу

Про це йдеться у відеокоментарі Луценка, оприлюдненому на каналі ГПУ в Youtube.

"Наша позиція ґрунтується виключно на нормах Кримінального процесуального кодексу, і хочу звернути увагу, що адвокат або займається піаром, або демонструє правовий нігілізм. Луценко не оголошував підозру в суді – я на цьому наголошував і в суді, і в коментарях. Я лише виконував процесуальну дію – роз'яснював суть підозри. Це різні речі", - наголосив Луценко.

Читайте такожГПУ отримала офіційне повідомлення щодо статусу Януковича у Росії

Генпрокурор нагадав, що вручення підозри Януковичу відбулося, коли військові прокурори вручили його захисту відповідний пакет документів; також ГПУ міжнародною поштою доправила копії підозри за місцем проживання Януковича в Межигір'ї (це юридично правильно), за вказаною ним і його захистом адресою в Ростові-на-Дону (РФ) і в ростовський суд, де Янукович виступав як свідок.

З російського суду ГПУ отримала повідомлення про те, що надану українською стороною підозру в порядку правової допомоги передано до Міністерства юстиції для вручення Януковичу.

"Тобто процес йде в суворій відповідності з українським та міжнародним законодавством. Ми надали підозру захисникам, надіслали на всі відомі нам адреси його перебування або проживання, а також надали російській стороні для вручення особі, яка перебуває на території РФ. Заяви адвоката про те, що Луценко неправильно вручив – просто смішні. Луценко не вручає підозри. Луценко лише, користуючись нагодою, що його чує сам підозрюваний, роз'яснив суть підозри. Це друга дія після подання. На початку наступного року, а може й раніше, ми вручимо обвинувальний акт і почнемо судовий процес з державної зради Януковича. Нам для цього залишилося небагато. У найближчі місяці ми готові завершити досудове слідство", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що повернув до Генеральної прокуратури повідомлення про підозру, яке було зачитано його клієнту генпрокурором Юрієм Луценком в Святошинському районному суді Києва під час перерви засідання у справі 5 колишніх співробітників "Беркута".

"Повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Російської Федерації, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України", - сказав у суді Луценко.