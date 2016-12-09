Янукович є підозрюваним – ГПУ підтвердила статус екс-президента

Екс-президент Віктор Янукович має статус підозрюваного у державній зраді. Про це на своїй сторінці написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Згідно із її повідомленням, текст підозри Януковичу вмістився на 37 сторінках, а генпрокурор оголосив лише суть підозри у суді.

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Що ж стосується заяв захисту Януковича про те, що екс-президент не має статусу підозрюваного, то Сарган підкреслила, що в ГПУ цю інформацію розцінюють як піар.

«Генеральна прокуратура України розцінює зазначену заяву та дії захисника підозрюваного Януковича В.Ф. лише як піар-акцію, так як вони не мають нічого спільного з вимогами кримінального процесуального законодавства», - написала Сарган.

Нагадаємо, Генпрокуратура отримала офіційне повідомлення про статус екс-президента Віктора Януковича у РФ. Відповідний документ направив до ГПУ разом із заявою про відмову прийняти підозру у державній зраді адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Зокрема, у документі зазначається, що Янукович отримав посвідку про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації, яке було видане йому 26 листопада 2015 року УФМС Росії по Ростовській області. При цьому зазначається, що посвідку Януковичу видали лише на рік. Однак, пізніше термін дії був продовжений ще на рік - до листопада 2017 року.

Раніше захист Януковича не прийняв підозру у держзраді, яку йому оголосив генпрокурор. Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк вважає підозру у державній зраді неоголошеною і назвав свої аргументи. Відповідну заяву він передав до ГПУ. В поданому документі, який складено на ім'я Юрія Луценка, йдеться про повернення оголошеної підозри і аргументовано, чому її слід вважати неоголошеною.