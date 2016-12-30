Кабмін опублікував план пріоритетних дій до 2020 року - Гройсман

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Отже, проект нашого Середньострокового плану пріоритетних дій вже на Урядовому порталі. Запрошую до обговорення та коментарів", - йдеться в повідомленні.

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Гройсман зазначив, що неможливо за декілька місяців зробити те, що не робилося роками.

"Але змінити Україну можна - потрібно лише діяти наполегливо і системно. Ми таку роботу розпочали і в наступному році продовжимо. Повторю те, що говорю завжди: я буду задоволений результатами цієї роботи тільки тоді, коли люди реально відчують, що життя змінюється", - написав голова уряду.