На Донбас збирається глава МЗС Австрії, який планує пом'якшити санкції проти Росії

Курц прагне на місці ознайомитися з ситуацією у зоні конфлікту на Сході України. Про це йдеться в поширеній у суботу, 31 грудня, заяві міністерства закордонних справ Австрії, повідомляє "Німецька хвиля".

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Відомство зазначає, поїздка Курца відбудеться 3 та 4 січня 2017 року.

Відень, який перебере в Берліна головування в ОБСЄ у 2017 році, ставить перед собою три амбітні мети: деескалацію наявних конфліктів, відновлення міждержавної довіри та боротьбу з радикалізацією, яка становить загрозу багатьом державам.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-канцлер Австрії, міністр економіки країни Райнхольд Міттерленер виступив за поступове зняття санкцій з РФ.

Австрійський уряд хоче досягти пом'якшення санкцій ЄС відносно Росії, які було накладено за через події в Україні.