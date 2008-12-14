У СПУ пояснюють, чому Мороз з'явився на біг-бордах саме зараз

В Соціалістичній партії України вважають, що позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться у лютому-березні наступного року. Про це сьогодні під час прес-конференції у Тернополі повідомив секретар політради партії Ярослав МЕНДУСЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи появу агітації СПУ на рекламних носіях в різних регіонах України, Я.МЕНДУСЬ зазначив, що реклама на біг-бордах та сіті-лайтах є абсолютно стандартним способом політичної агітації, яка використовується політичними силами, коли вони вважають за потрібне.

За словами секретаря політради, Соцпартія вдалася до агітації саме зараз, оскільки у позавиборчий період вартість рекламних площ суттєво нижча. Він також спростував інформацію, що вартість агіткампанії обходиться СПУ у 5 млн. грн. на місяць. “Цифри в Інтернеті – це чорний піар, який використовують для того, щоб пропаганду наших підходів та лозунгів підмінити на якісь дріб’язкові речі. Чомусь, коли під час виборів Блок Юлії Тимошенко чи Партія Регіонів вивішувала в середньому 15-20 тисяч одиниць банерів, це нікого не турбувало, а коли Соцпартія використала таку форми роботи у міжвиборчий час, коли ціни різняться у 3-5 разів, це чомусь викликає ажіотаж”, – зауважив Я. МЕНДУСЬ.

У скільки саме обходиться СПУ теперішня агітаційна кампанія він озвучити відмовився. “Це фінансово-господарська діяльність партії, про яку ми звітуємо перед контролюючими органами партії. Ця сума не є предметом для обговорення на прес-конференції”, – сказав Я. МЕНДУСЬ.

При цьому голова обласного осередку СПУ Василь БОГАЧУК додав, що жовтнева агіткампанія на Тернопільщині партії нічого не коштувала, оскільки рекламна структура не виконала умов договору, відтак її послуг не оплачували.