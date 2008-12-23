Янукович: стабільність в Україні буде після виборів ВР та Президента

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що стабільність в Україні настане після того, як пройдуть парламентські й президентські вибори.

Про це він заявив на зустрічі з послами країн "Великої сімки" в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів. Вони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, шляхи подолання наслідків світової фінансової кризи та деякі міжнародні питання.

"Непрофесійність і популізм влади стали одними з головних причин нинішньої політичної та економічної кризи в Україні, – наголосив В.ЯНУКОВИЧ. – Ця влада має піти. Стабільність в Україні настане після того, як пройдуть парламентські й президентські вибори. В такому стані, як зараз, влада не може працювати".

Дипломати висловили стурбованість щодо надійності транзиту газу через Україну у зв`язку із неврегульованими питаннями з Росією.

"Ми зробимо все, щоб газ стабільно постачався в Європу, незалежно від того, хто буде при владі в Україні", – наголосив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, питання забезпечення України газом залишається відкритим, оскільки існує борг перед постачальниками за спожите паливо у 2,5 млрд. дол. США.

"Зараз тривають переговори щодо погашення боргу, – зазначив лідер Партії регіонів, – але чим вони завершаться, важко спрогнозувати, враховуючи складні відносини нинішньої української влади з Росією, а також те, що такого великого боргу Україна ще ніколи не мала. Але це питання внутрішнє. Що стосується зовнішніх зобов`язань з транзиту газу – Україна буде їх виконувати. Моя точка зору – все буде гаразд".

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що якби питання забезпечення України газом вирішували фахівці Партії регіонів, то воно було б вже вирішене.

"Партія регіонів завжди виступала за розвиток партнерських відносин з країнами "Великої сімки", – наголосив В.ЯНУКОВИЧ. Він висловив упевненість у збереженні добросусідських відносин, в тому числі завдяки плідній роботі в Україні дипломатичних представництв країн "Великої сімки".