Суд заарештував координатора "схеми" Курченка, призначивши заставу у 20 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, Приморський райсуд Одеси сьогодні задовольнив клопотання прокуратури про взяття під варту затриманого 3 лютого в Дніпрі підприємця, підозрюваного в причетності до організації фіктивного вивезення нафтопродуктів.

«Також визначено судом розмір застави у 20 млн грн», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого одеські правоохоронці затримали в Дніпрі підприємця, підозрюваного в причетності до організації фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область за так званою «схемою» Курченка. За даними слідства, затриманий був координатором у схемі реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону.

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В рамках «справи Курченка» викрито трьох посадових осіб Одеської митниці, причетних до незаконної реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів з ухиленням від сплати 1,2 млрд грн податків до держбюджету.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять до холдингу Курченка ВЄТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії ВЄТЕК. У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.