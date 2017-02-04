У Дніпрі затримали координатора однієї з найбільших афер Курченка - Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Затриманий чоловік підозрюється в організації та координації фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область.

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За даними слідства, він координував злочинну схему реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів під виглядом їх транзиту та реекспорту, йдеться у повідомленні прокуратури Одещини.

До схеми були залучені представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону. Напередодні правоохоронці повідомили про підозру трьом митникам та двом представникам підприємства.

Унаслідок афери до державного бюджету не надійшло 1,2 мільярди гривень обов'язкових платежів.

"Вирок Курченка стає все ближчим. Конфіскація у державну власність стратегічного Одеського нафтопереробного заводу – теж", - підсумував Юрій Луценко.