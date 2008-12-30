У Єдиному Центрі вважають ціну від Газпрому нонсенсом

Народний депутат України, член президії партії “Єдиний центр” Василь ПЕТЬОВКА вважає, що ціна на газ для України у 2009 році не може перевищувати цьогорічну.

Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на коментар депутата щодо заяви російського “Газпрому” про те, що ціна на газ для України у 2009 році становитиме 418 дол. за тис. кубометрів.

«У світі під впливом світової економічної кризи значно знизились ціни на енергоносії, - зазначив В.ПЕТЬОВКА. - До рекордної позначки впала ціна на нафту, значно знижуються ціни на газ. Наприклад, для окремих європейських країн у 2009 році прогнозується зниження ціни на газ на 20-50%. Тому ціна на газ для України в наступному році також повинна знизитись і аж ніяк не може становити 418 дол. за тисячу кубометрів, як це пропонує «Газпром».

«Диктування умов з боку «Газпрому» стало можливим внаслідок повної некомпетентності уряду Юлії ТИМОШЕНКО», - підкреслив депутат. Він нагадав, що в уряду було достатньо часу для того, щоб підписати газові контракти з Росією. «Прем’єр-міністр обіцяла підписати договір ще до 15 вересня цього року. Однак рік закінчується, договорів немає і Україна знову втягнута у газову суперечку», – сказав В.ПЕТЬОВКА.

«Якщо уряд погодиться з ціною на газ, яку пропонує “Газпром”, то це не лише зупинить українську промисловість, але й буде зрадою національних інтересів. Відповідальність за це повинен нести уряд і особисто Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначив народний депутат.