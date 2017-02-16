США будуть підтримувати нарощування військового потенціалу України – Пентагон

У Пентагоні заявили, що США будуть і надалі підтримувати нарощування військового потенціалу України. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства за підсумками зустрічі очільника МЗС України Павла Клімкіна із першим заступником міністра оборони США Боба Ворка.

Зазначається, що Ворк заявив про готовність США продовжувати надавати допомогу Києву для нарощування військового потенціалу.

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«Ворк підкреслив, що США як і раніше рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і зміцнення потенціалу збройних сил України. Крім того, він закликав Україну продовжувати реалізацію реформ, які зроблять роботу оборонних підприємств більш ефективним і дієвим», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав надати Україні летальну зброю.

"Так, він був занадто м'яким. Давайте виберемо інший курс разом: надамо Україні оборонне летальне озброєння і збережемо санкції проти Росії", - написав він у Twitter.

Раніше, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що з Росією треба вести переговори "з позиції сили".

Меттіс підкреслив, що, як і в "темні дні "холодної війни", США продовжують тримати відкритими політичні канали співпраці та деескалації розбіжностей.