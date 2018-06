Сенатор Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

Сенатор-республіканець Джон Маккейн відповів на питання президента США Дональда Трампа щодо Криму і закликав надати Україні летальну зброю.

"Так, він був занадто м'яким. Давайте виберемо інший курс разом: надамо Україні оборонне летальне озброєння і збережемо санкції проти Росії", - написав він у Twitter.

Yes, he was too soft - let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russiahttps://t.co/2Su2wIiyWs