Сенатор Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

04:07, 16 лютого 2017
Світ
661 0

Сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав надати Україні летальну зброю.

Джон Маккейн / REUTERS

Сенатор-республіканець Джон Маккейн відповів на питання президента США Дональда Трампа щодо Криму і закликав надати Україні летальну зброю.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що збираються "терпляче" пояснювати США причину анексії Криму

"Так, він був занадто м'яким. Давайте виберемо інший курс разом: надамо Україні оборонне летальне озброєння і збережемо санкції проти Росії", - написав він у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп нагадав, що Росія анексувала Крим під час президентства Барака Обами.

У своєму Twitter, говорячи про анексію Криму, Трамп також поставив запитання: "чи Обама занадто м'який?".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#Трамп#Маккейн#зброя