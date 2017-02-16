Глава Пентагону заявив про необхідність вести переговори з Росією "із позиції сили"

Про це повідомляє "112", посилаючись на телеканал CNN.

"В той час, як Сполучені Штати і союзники намагаються взаємодіяти з Росією, ми повинні одночасно оборонятися, якщо Росія вирішила діяти всупереч міжнародному праву", - сказав він.

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Меттіс підкреслив, що, як і в "темні дні "холодної війни", США продовжують тримати відкритими політичні канали співпраці та деескалації розбіжностей.

"Ми залишаємося відкритими до можливостей щодо відновлення партнерських відносин з Москвою, в той же час залишаючись реалістичними в наших очікуваннях і забезпечуємо нашим дипломатам можливість вести переговори з позиції сили", - додав міністр оборони США.