В ООН відреагували на визнання Росією паспортів "ДНР" і "ЛНР"

Про це в інтерв'ю Коммерсанту розповів верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Я не знаю. З одного боку, важливо, щоб у людей були документи. Але, з іншого боку, не можна, щоб робилися кроки, які ускладнюють мінський мирний процес", - наголосив він.

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"Треба пам'ятати, що головне завдання — домогтися врегулювання", - додав Гранді.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".