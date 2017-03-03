Ситник наполягає на законності всіх слідчих дій НАБУ стосовно Насірова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник заявив сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що на сьогодні складено протокол про затримання Насірова, повідомлено йому про підозру.

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Також, додав Ситник, із прокуратурою погоджено запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на відстороненні Насірова від посади і взятті його під варту.

Як повідомлялося, САП заявила, що 2 березня детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Керівник САП Назар Холодницький заявляв, що Насіров планував виїхати за кордон, тому 2 березня було прийнято рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій. За словами голови САП, «як тільки розпочалися слідчі дії, голова Державної фіскальної служби миттєво опинився на лікуванні в Феофанії».

Слідство вважає, що голова ДФС Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Внаслідок цього державі завдано збитків на суму близько 2 млрд грн.

За словами Холодницького, «враховуючи можливості підозрюваного протидіяти слідству і любов до втеч за кордон учасників “газової справи", ми будемо клопотати в суді про обрання Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вимагати його відсторонення від посади”.

Наразі голова ДФС перебуває під охороною у реанімації.

Водночас адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.

"Всі дії детективів, які відбувались, ми вважаємо незаконними, оскільки, по-перше, та підстава для затримання, яка була зазначена в протоколі затримання, вона не відповідає ані вимогам Кримінального процесуального кодексу, ані будь-яким іншим вимогам кримінально-процесуального закону… Він був не контактний. З ним не можна було встановити продуктивний зв'язок, поспілкуватися. Фактично детективи НАБУ порушили закон і в незаконний спосіб зробили цю процесуальну дію. Попри заборону лікарів", - сказав ще один адвокат Олександр Мірошник.