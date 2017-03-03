Насіров підозрюється у завданні державі шкоди на суму 2 мільярди гривень - прокурор САП

Про це заявив начальник четвертого відділу Спеціальної антикорупційної прокуратури Роман Сивків, передає кореспондент ТСН Валерія Ковалінська.

За його словами, слідство вважає, що Насіров приймав безпідставні рішення про відтермінування рентної плати за видобування корисних копалин. Це допомогло народному депутату Олександру Онищенку втілити у життя корупційні схеми, які йому інкримінуються.

Роман Сивків зазначив, що коли детективи НАБУ прийшли до лікарні "Феофанія", щоб вручити Насірову повідомлення про підозру, то їх намагалися не впустити, мотивуючи це тим, що вже не приймальний час. Але детективи усе ж потрапили усередину.

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Народний депутат України Андрій Журжій, який був на місці подій, зазначив, що Насірову усе ж вручили підозру. Він сумнівається, що голова ДФС дійсно має проблеми із здоров'ям.

"Я думаю, що він буде перебувати в лікарняному закладі, враховуючи позицію лікарів, що він має поганий стан. Хоча я можу сказати, що я піднімався нагору, і було чутно, як лікарі з ним розмовляли. Наскільки мені відомо, то слідчі, коли зайшли в палату, він закрив очі і робив вигляд, що він непритомний", - сказав Журжій.

Ввечері 2 березня до "Феофанії" приїхали 10 адвокатів. Вони захищають Насірова, але кажуть, що їхні повноваження не підтверджені, адже клієнт не надавав згоди про надання ними правової допомоги. Один з адвокатів Олександр Лисак каже, що Насіров затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України – ця стаття передбачає затримання підозрюваного без ухвали слідчого судді. Наразі голова ДФС перебуває під охороною у реанімації.

Адвокати вважають, що затримання і повідомлення про підозру Насірову відбулися незаконно.

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"Всі дії детективів, які сьогодні відбувались, ми вважаємо незаконними, оскільки, по-перше, та підстава для затримання, яка була зазначена в протоколі затримання, вона не відповідає ані вимогам кримінально-процесуального кодексу, ані будь-яким іншим вимогам кримінально-процесуального закону… Він був не контактний. З ним не можна було встановити продуктивний зв'язок, поспілкуватися. Фактично детективи НАБУ порушили закон і в незаконний спосіб зробили цю процесуальну дію. Попри заборону лікарів", - каже ще один адвокат Олександр Мірошник.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі.

Детективи НАБУ після кількох годин спроб все таки потрапили до палати Насірова у лікарні "Феофанія" та зачитали йому повідомлення про підозру. Насірову інкримінується стаття 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

Самого Насірова після цього перевели до реанімації з діагнозом інфаркт міокарда.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка по сплаті ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка в заволодінні грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування» на суму 740,07 млн грн.

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Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенко маскувалася з допомогою того, що фірми не платили ренту в державний бюджет. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки «Укргазвидобування» під видом доходів від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України.

Сам Роман Насіров раніше в ЗМІ заявив, що не пам'ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам нардепа-втікача. Голова ГФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, передбачені Податковим кодексом.