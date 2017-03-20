Аваков виступає за притягнення до відповідальності Парасюка

Глава МВС Арсен Аваков виступає за притягнення до відповідальності нардепа Володимира Парасюка.

Про це він заявив в ефірі програми "Події тижня" на телеканалі Україна, повідомляє прес-служба каналу.

"Ми мали ситуацію, при якій група самовпевнених молодиків на чолі з народним депутатом прийняла рішення протистояти поліції. Хтось привласнив собі право не підкорятися законам і застосовувати насильство", - сказав він.

На думку міністра, така поведінка неприпустимо і небезпечно. "Вважаю неприпустимим те, що народний депутат, розмахуючи посвідченням з одного боку, з іншого - б'є служителя закону або державного службовця, прекрасно знаючи, що той із-за своїх обов'язків не може опонувати народному депутату. Це явище дуже небезпечно для всієї країни в цілому, наполягаю на тому, щоб цим фактом була дана відповідна оцінка ", - сказав Аваков.

Він переконаний, що так дії Парасюка повинні мати оцінку. "Саме тому не тільки поліцейські, я, як міністр, керівництво Національної поліції, сподіваюся, що багато депутати наполягають: цей факт повинен мати оцінку. Недоторканність депутата носить політичний характер. Він не повинен притягатися до відповідальності за фактами його політичної діяльності, але за фактом його хуліганських дій або явних порушень закону", - сказав Аваков.

Він також повідомив, що рішення про прибуття учасників конфлікту в Київ було прийнято ним, а висловити свою думку з трибуни їх запросили самі народні депутати.