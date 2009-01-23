Кендзьор і Стойко стверджують, що Чорновола добили кастетом

Народні депутати від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО стверджують, що мають у своєму розпорядженні дані від свідків про те, що В’ячеслав Чорновіл та його водій Євген Павлов після зіткнення з вантажівкою були живі, але їх «добила» невідома особа кастетом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

«Найстрашніше те, що водій і пан Чорновіл на момент зіткнення залишалися живі і їх добивали», - сказав І.СТОЙКО.

У свою чергу Я.КЕНДЗЬОР наголосив, що судмедексперти зафіксували той факт, що на черепі і В.Чорновола, і Є.Павлова містяться «лінійні чотири удари, які могли бути зроблені ззовні… зокрема кастетом». Як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, встановлено, що 25 березня 1999 року в Кіровоградській області за В.Чорноволом здійснювалися негласні заходи спостереження, якими керував один із високопосадовців Департаменту ДАІ МВС України.

Крім того, народні депутати заявили, що мають у своєму розпорядженні висновки, як польських, так і львівських експертів, котрі вказують, що подушки безпеки, якими була оснащена «Тойота корола» В.Чорновола, не спрацювали через відключення живлення, зроблене заздалегідь.

Крім того, «експерти чітко сказали, що на момент зіткнення швидкість легковика не перевищувала плюс-мінус 50-55 км на годину”, сказав депутат. Саме тому, як зазначив Я.КЕНДЗЬОР, «якби спрацювали подушки безпеки, В.Чорновол і його водій залишились би живими з невеликими травмами». На переконання народних депутатів, отримана інформація, що грунтується на свідченнях окремих осіб, які наразі готові дати слідству покази, але бояться, вказує на те, що «вбивство В.Чорновола було сплановане заздалегідь».

Разом з тим народні депутати переконані, що ті, «хто замовив вбивство, їм треба було на 100% переконатися в цьому», саме тому нанесення ударів В.Чорноволу та його водієві ззовні було «своєрідним пострілом в голову».

Виходячи з викладеного, народні депутати закликають Президента взяти на особистий контроль розслідування справи загибелі В.Чорновола, у зв’язку з чим вони вчора надіслали Вікторові ЮЩЕНКУ відповідного листа. Цей крок парламентарії пояснили тим, що вони побоюються, «що ці напрацювання, які має Генеральна прокуратура, будуть знищені або кудись подінуться».