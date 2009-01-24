Збройні Сили залишаються поза політикою

Управління прес-служби Міністерства оборони України заявляє, що вимога БЮТ щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Міноборони, які нібито провокують соціальне напруження у середовищі військовослужбовців, є спробою перекласти відповідальність за ситуацію у фінансово-економічному секторі держави з керівництва уряду на органи виконавчої влади.

Текст відповідної заяви сьогодні поширений Управлінням прес-служби Міноборони.

“Управління прес-служби Міністерства оборони України нагадує, що виступ одного з посадовців Міністерства оборони у засобах масової інформації був направлений на доведення до суспільства і військовослужбовців ситуації, яка сталася з виплатою грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України у січні цього року. Крім того, рішення уряду стосовно дофінансування потреб армії в розмірі 177,7 млн. грн. з’явилося тільки ввечері 21 січня, після численних коментарів ЗМІ з цього питання та своєчасних роз’яснень Міноборони”, - йдеться у заяві.

Управління прес-служби Міноборони вважає заяву БЮТ провокативною за змістом та конфронтаційною за формою.

У заяві також повідомляється, що додаткові кошти у розмірі 177,7 млн. грн. уже надійшли на рахунки Міністерства оборони, і зараз здійснюється виплата сум військовослужбовцям Збройних Сил в повному обсязі. “При цьому усі виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у січні цього року відбуватимуться за нормами грошового забезпечення минулого року, тобто без зменшень розмірів грошового забезпечення”, - наголошується у заяві.

“Збройні Сили України були і залишаються поза політикою. Проте Міністерство оборони залишає за собою право й надалі постійно і системно інформувати військовослужбовців про всі рішення державного та військово-оборонного характеру та надавати роз’яснення щодо політики керівництва держави щодо армії”, - відзначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді заявила про стурбованість провокативними заявами окремих високопосадовців Міністерства оборони, які відверто спекулюють на темі введення в країні режиму економії коштів у зв’язку зі складними економічними умовами.

“Такі заяви провокують соціальну напруженість в середовищі військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та членів їх сімей, завдають непоправної шкоди обороноздатності України, збереженню громадського порядку в суспільстві і є антидержавними за своєю суттю”, - наголошувалося у заяві.

Фракція БЮТ також вимагала від керівництва Міністерства оборони притягнути до відповідальності тих командирів військових частин та керівників підрозділів у Міністерстві оборони, які своїми непрофесійними діями, необґрунтованими та неправдивими заявами провокують соціальне напруження у силових структурах, або ж відверто закликають до протестів.

Минулого тижня Міноборони повідомило військовим керівникам усіх рівнів, що у січні буде вимушене виплатити особовому складу Збройних сил лише 50% від нарахованого розміру грошового забезпечення.

“Відповідно до затвердженого тимчасового розпису державного бюджету України на перший квартал 2009 року, асигнування, виділені на січень за фондом грошового забезпечення, забезпечують виплату місячного грошового забезпечення лише на 50%”, - йшлося у телеграмі за підписом заступника міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Водночас, 21 січня директор Департаменту фінансів міністерства Іван МАРКО повідомив, що військовослужбовцям Збройних сил України грошове забезпечення за січень 2009 року виплатять у повному обсязі. “Рішенням міністра фінансів оборонному відомству додатково збільшено асигнування на 177,7 млн. грн., що дозволить в повному обсязі виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям за січень”.