Тимошенко каже, що Ющенко знову заборонив губернаторам їздити до неї

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову заборонив губернаторам брати участь у заходах уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні після завершення селекторної наради з головами обласних держадміністрацій з питань виплати зарплат та пенсій.

«Мені дуже шкода, що Президент заборонив головам обласних державних адміністрацій бути присутніми на найважливішій нараді, яка присвячена виплаті заробітних плат і пенсій. Я знаю, що голови обласних держадміністрацій не винні в тому, що вони отримують такі вказівки, але в той же час навіть якщо так сталося за дорученням Президента, я можу констатувати, що команди на місцях працюють успішно, і ми будемо це контролювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що ситуація із виплатою заробітних плат та соціальних виплат є нелегкою, але контрольованою та прогнозованою. За її словами, всі працівники бюджетної сфери отримуватимуть виплати в повному обсязі.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що для забезпечення виплат на господарюючих суб’єктах приватної власності необхідно об’єднати зусилля уряду та силових структур.

«Ситуація в господарюючих суб’єктах приватної власності набагато складніша. Тут потрібно буде об’єднувати сили уряду, прокуратури, всіх силових структур, податкової і добиватися, щоб все ж таки по кожному суб’єкту заробітна плата людям виплачувалася», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент своїм Указом від 11 лютого 2008 року заборонив головам ОДА без його дозволу перебувати в службових відрядженнях.

18 листопада 2008 року Президент скасував свій указ «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій».