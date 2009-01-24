ГПУ не знайшла підтверджень крадіжок російського газу

Генеральна прокуратура України не знайшла фактів, що підтверджували б заяви про несанкціонований відбір російського газу.

Про це в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» №2 (730) від 24-30 січня 2009 року заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він нагадав, що 12 січня Генпрокуратура отримала від Президента доручення провести перевірку заяв про несанкціонований відбір газ.

О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що Генпрокуратура підключила до цієї роботи всі правоохоронні органи: МВС, СБУ, а також податкову і митну служби, Головне контрольно-ревізійне управління, дала доручення прокурорам Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Одеської областей, на території яких розташовані газорозподільні станції.

“Ми отримали від них відповіді, що відповідні перевірки з виїздом на місця здійснено. Було опитано працівників станцій, оглянуто лічильники тощо. В результаті отримали інформацію про те, що фактів несанкціонованого відбору російського газу не встановлено. Ця робота ще триває, і після її закінчення ми дамо відповіді на всі поставлені запитання”, - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому він зауважив, що Генпрокуратура проводить перевірку стосовно розрахунків підприємств за спожитий ними природний газ, зокрема перевіряються 120 підприємств із найбільшою заборгованістю. “За результатами перевірки станом на 20.01.09 до підприємств-боржників заявлено 17 позовів про стягнення заборгованості на суму близько 22 млн. грн., внесено 180 актів прокурорського реагування на усунення виявлених порушень. Лише за поточними результатами цієї перевірки реально відшкодовано 30 млн. грн.”, - сказав генпрокурор.

При цьому, за словами О.МЕДВЕДЬКА, ПЕК перебуває в постійному полі зору прокуратури, і минулого року було порушено 240 кримінальних справ, переважну більшість яких передано до судів. За актами прокурорського реагування близько трьох тисяч посадовців притягнуто до різних видів відповідальності, відшкодовано 630 млн. грн.

Водночас генпрокурор зауважив, що серед справ, які розслідувалися минулого року, не було жодної, що пов’язана із несанкціонованим відбором газу.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору О.МЕДВЕДЬКУ перевірити заяви щодо начебто несанкціонованого відбору Україною російського газу. В.ЮЩЕНКО звернувся з листом до генерального прокурора, в якому висловив стурбованість щодо поширення заяв у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ про несанкціонований відбір Україною з магістральних транспортних мереж експортованого з Росії до країн Західної Європи газу.