НАБУ проводить перевірку діяльності Садового

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив, що його детективи проводять розслідування щодо мера Львова Андрія Садового в рамках своїх повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сьогодні заявив під час брифінгу після зустрічі із студентами юридичного факультету Львівського Національного університету ім. І. Франка, коментуючи заклики Садового, аби в НАБУ його перевірили.

При цьому Ситник зауважив, що перевірка НАБУ не пов’язана з заявами Садового, чи проблемою із львівським сміттям.

«У нас не було ні одного звернення щодо львівського сміття. Заяви Садового я також не бачив, я особисто знаю цю ситуацію зі ЗМІ. Генпрокуратура включилася сама, можливо, побачили там свою компетенцію. Якщо в когось є матеріали – направляйте, чи є підстави для нашого втручання – перевіримо. Що стосується таких популістських заяв, то я багато раз говорив, що вони робляться для того, щоб потім через два дні сказати, що «подав заяву – жодного провадження щодо мене немає. НАБУ проводить перевірку Садового але не на підставі його заяв, а в межах своїх повноважень», - зазначив Ситник.

Ситник не уточнив, який аспект діяльності мера Львова перевіряється, однак ще раз наголосив, що не було жодної заяви щодо питання львівського сміття.

Як відомо, раніше Садовий заявив, що очікує відсторонення від посади через "сміттєву епопею". У Львові з літа 2016 року триває напружена ситуація із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища. Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався за допомогою до інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів.