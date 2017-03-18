Садовий очікує відсторонення від посади через "сміттєву епопею" вже найближчими днями

Львівська обласна прокуратура вже до 21 березня може висунути міському голові Львова Андрію Садовому підозру, після чого його негайно відсторонять від посади в судовому порядку.

Таку думку висловив сам Садовий в інтерв'ю DT.UA.

Очільник Львова заявив, що завдання підготувати йому підозру надійшло до прокуратури області від вищих ешелонів влади.

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"Обласна прокуратура працює в посиленому режимі. Робить усе можливе і неможливе, бо їм дуже важко щось пришити, особливо коли це шиється білими нитками. Поставлено задачу з високих кабінетів, тому вони найближчими днями висуватимуть підозру. І наступним кроком буде звернення до суду про моє відсторонення з посади", – заявив він, визнавши, що рішення суду буде прогнозованим, оскільки судова система України працює "чітко по вертикалі".

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Садовий наголосив, що попередньо, оголосити йому про підозру повинні були після 21 березня, проте щось змінилося, і тепер зробити це планують до 21 числа. За його словами, ініціатори цих процесів "відпрацьовують якийсь медійно-сценарний план".

Він також повідомив, що планує наймати адвокатів та захищати свої права у суді.

"За моїми даними, це (відсторонення) відбудеться найближчими днями. Виконувати обов'язки голови буде секретар Львівської міської ради — Анатолій Забарило, представник партії "Громадянська позиція", – заявив мер Львова, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Довідка УНІАН. У Львові з літа 2016 року триває напружена ситуація із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища. Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався за допомогою до інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів.