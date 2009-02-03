Янукович бачився з Ющенком і доніс «жорстку» позицію

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердив, що в нього вчора відбулася зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, але глава держави «не дав конкретної відповіді», чи візьме участь у роботі парламенту під час звіту уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що «зустріч була короткотерміновою».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Президент хотів почути від мене особисто позицію, яку займає Партія регіонів». За його словами, він запропонував Президенту приїхати до парламенту і взяти участь у заслуховуванні звіту Кабінету міністрів. За словами В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО “не дав конкретної відповіді”.

Як сказав лідер Партії регіонів, під час зустрічі він повідомив В.ЮЩЕНКУ, що позиція Партії регіонів буде «жорсткою», оскільки Президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада мають спільно розглянути ситуацію в економіці і обговорити шляхи виходу з кризи.