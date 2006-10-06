Планується зустріч Президента, прем’єра і голови ВР щодо створення широкої коаліції

Є домовленість про те, що у понеділок, 9 жовтня, відбудеться зустріч у форматі “трьох” – Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ. Про це повідомив в інтерв’ю Парламентському каналу О.МОРОЗ.

За його словами, на цій зустрічі, зокрема, обговорюватиметься і питання щодо створення широкої коаліції.

О.МОРОЗ вважає, що у цьому питанні не треба спиратися лише на висловлювання лідерів “Нашої України”, а й не забувати, що неформальним лідером цієї політичної сили є В.ЮЩЕНКО. О.Мороз вважає, що ставлення Президента України до створення широкої коаліції “повністю збігається з моїм баченням і з баченням прем’єр-міністра України”.

На думку голови ВР, “якщо хочемо стабільності в діях влади, зрозумілості”, то необхідно створювати широку коаліцію. За його словами, ця робота продовжується.

Говорячи про заяви лідера “Нашої України” Романа БЕЗСМЕРТНОГО, О.МОРОЗ зазначив, що “не хотів би різко щось висловлюватися”, щоб не перешкодити процесу створення коаліції.

О.МОРОЗ сказав, що “я, можливо, найбільший прибічник розширеної коаліції, бо це гарантія стабільності не тільки роботи парламенту, а влади взагалі”. Він зазначив, що не бачить проблеми в тому, що в основу угоди про створення коаліції було покладено Універсал національної єдності. За його словами, одна з політичних сил (йдеться про КПУ – УНІАН) підписала його із застереженнями, то нехай і угоду підпише з такими ж застереженнями. О.МОРОЗ переконаний, що “все владнається як слід”.