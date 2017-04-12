Турчинов: Ракетний щит України має стати частиною європейської системи безпеки

Завдяки самовідданій праці співробітників ракетно-космічної галузі Україна впевнено стверджується на світовій арені як сучасна космічна та авіаційна держава.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у вітанні з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі та Всесвітнього дня авіації і космонавтики.

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«Українські науковці та конструктори є визнаними у світі авторитетами у галузі ракето- та авіабудування. Підприємства вітчизняного авіаційно-космічного комплексу гідно забезпечують виконання актуальних завдань національної безпеки і оборони, реалізують національні геополітичні інтереси», - констатував Турчинов.

За його словами, досягнуто стратегічних успіхів у виробництві сучасних літаків та ракетних комплексів, що не поступаються найкращим світовим аналогам.

«Відновлюється ракетний щит України, що має стати частиною єдиної системи забезпечення безпеки на Європейському континенті», - нагадав секретар РНБО.

Він побажав працівникам галузі нових досягнень і успіхів, які дозволять Україні, піднявшись на новий рівень, посилити свої позиції як високотехнологічної авіаційної та космічної держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня пройшли планові випробувальні запуски ракет, які були проведені спільними зусиллями ДК "Укроборонпром" і Державного космічного агентства України.

За словами Турчинова, завдяки реалізації ракетної програми, яка була затверджена РНБО, "вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні Сили України почали отримувати потужну ракетну зброю, яка здатна надійно виконувати складні бойові завдання".

На початку грудня у Херсонській області пройшли випробування зенітних ракет.