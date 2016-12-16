Україна створила повний цикл виробництва ракет для РСЗВ - Турчинов

Про це в інтерв'ю Лизі.net розповів секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Тепер можемо виробляти будь-які модифікації ракет для систем залпового вогню, для протиповітряної оборони, крім того, оперативно-тактичні ракети і т. д. Такою технологією володіють не так багато країн. І для нас зараз обмеження лише одне - низькі обсяги фінансування", - зазначив він.

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Крім того, вже з цього року здійснюються поставки в армію ракет для РСЗВ. Але кількісні показники Турчинов не озвучив.

За словами секретаря РНБО, наша перспектива - ракетобудування.

"Це те, що ми розвиваємо і розвиватимемо. Ми хочемо створити для країни надійний ракетний щит. Ми говоримо про широкий спектр ракетних комплексів. Це - РСЗВ, ПТРК і ЗРК, оперативно-тактичні та багато інших", - розповів Турчинов.

У той же час існує складна проблема - системне фінансування оборонного комплексу.

"У ракетобудуванні зроблений серйозний крок вперед. Ми не просто намагаємося відновити втрачені технології, а ставимо завдання побудувати ракетні комплекси нового покоління. Наприклад, якщо говорити про ракетні системи залпового вогню, то це - керовані ракети, які влучають точно в ціль, а не просто накривають території, як російські аналоги. Наше завдання не тільки досягти стандартів НАТО, але, насамперед, щоб наша зброя була краща від російської. Ми ставимо за мету перед нашим ОПК створювати зброю нового покоління", - підсумував секретар РНБО.

Раніше Турчинов заявляв, що ракетна програма України на сьогодні включає повний цикл виробництва.