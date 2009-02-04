Група Кириленка «не збирається танцювати під дудку ні БЮТ, ні ПР»

Депутатська група «За Україну!», що входить до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, лише завтра визначиться з тим, як вона голосуватиме при розгляді проекту резолюції про висловлення недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив керівник групи, народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«У нас поки позиції нема, і ми будемо обговорювати питання по резолюції недовіри уряду безпосередньо перед початком його розгляду», - сказав він.

Водночас В.КИРИЛЕНКО зауважив, що депутати групи «не в захваті» від політики Кабінету міністрів.

При цьому В.КИРИЛЕНКО зазначив, що депутати групи «не збираються танцювати під дудку ні БЮТ, ні Партії регіонів». «У нас є свій погляд на ситуацію, і ми будемо його висловлювати», - підкреслив він.

В.КИРИЛЕНКО також запевнив, що Партія регіонів «не намагається «обробляти» депутатів, що входять до складу групи».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”. Автор документа - народний депутат, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

3 лютого голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що парламент має намір запросити Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти участь у четвер, 5 лютого, у засіданні, під час якого розглядатиметься ситуація в Україні та дії органів влади з подолання економічної кризи. За його словами, наслідком розгляду цього питання буде винесення на голосування проекту постанови щодо висловлення недовіри уряду.