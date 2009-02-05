Медведєв заявляє, що всі збитки газової війни має оплатити Україна

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Україна повинна компенсувати збитки країнам, які постраждали через зрив постачання газу в січні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Кремлі на спільній прес-конференції з Президентом Болгарії Георгієм ПИРВАНОВИМ. (УНІАН: Президент Болгарії сьогодні офіційно порушив перед Росією питання про компенсацію за непоставлений газ у січні.)

«Ми вважаємо, що фінальну юридичну відповідальність за проблему, що сталася, несе українська сторона, на ній і повинні бути локалізовані можливі збитки. Ми розберемося з нашими українськими партнерами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, той факт, що Україна перейшла на європейські ціни за газ, є достатньою гарантією того, що «ми уникнемо подібного роду суперечок на майбутнє».

Водночас він зазначив, що Росія буде надзвичайно уважно стежити за виконанням договору українською стороною.

Д.МЕДВЕДЄВ визнав, що Болгарія є однією з країн, які найбільше постраждали від газової кризи.

На його думку, щоб такі події не повторилися, потрібно розробити нову законодавчу міжнародну базу та реалізувати нові проекти для диверсифікації постачання.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 до 20 січня 2009 року не отримували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі звинувачувала Україну, кажучи, що та крала газ. Україна відкидала всі звинувачення.

19 січня НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" підписали договори про постачання та транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила постачання газу до Європи.

20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.

26 січня заступник голови російського газового холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що ВАТ "Газпром" за перші тижні січня втратив прибутків більш як на 2 мільярди доларів і має право вимагати компенсації від України. "Ми маємо право зажадати від України повної компенсації, оскільки за перші тижні січня ми втратили прибутки більш як на 2 мільярди доларів", - заявив О.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що "Газпром" має право подати проти України позов про відшкодування прибутків, втрачених під час недавнього газового конфлікту.