"Борються приблизно, як з Гітлером": Кремль починає кампанію проти Навального - ЗМІ

Кремль вирішив розпочати системну роботу з дискредитації Олексія Навального, за це буде відповідати внутрішньополітичне управління адміністрації.

Рішення прийнято після акцій протесту 26 березня й різкого падіння рейтингу прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. У числі методів дискредитації — ролики, які викривають самого Навального, передає Дождь з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

За словами двох з них, кампанія розпочнеться незабаром й покликана дискредитувати опозиціонера, а також підірвати його позиції напередодні виборів президента (пройдуть у березні 2018 року). Сам Навальний навряд чи зможе брати участь у виборах — він засуджений у так званій "справі Кіровлісу", але тим не менше він здатний впливати на настрої частини виборців, визнає один із співрозмовників.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков не відповів на запитання журналістів про плани Кремля щодо Навального.

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Довгий час нинішнє керівництво внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ відмовлялося бачити в Навальному реальну загрозу. За словами джерела, ситуація кардинально змінилася в березні, після виходу фільму "Він вам не Дімон" про ймовірно пов'язані з Дмитром Медведєвим активи. По-перше, після цього на акції протесту 26 березня (пройшли в різних містах під гаслами боротьби з корупцією) вийшли тисячі людей, і нерозумно не визнавати, що це він закликав людей на вулиці, каже співрозмовник, наголошуючи при цьому, що в процентному відношенні у протестах взяла участь невелика частка росіян.

По-друге, фільм не просто набрав велику кількість переглядів (19 мільйонів на YouTube), але він позначився і на рейтингу Медведєва, продовжує співрозмовник видання. На початку квітня "Левада-центр" зафіксував зниження рейтингу схвалення Медведєва до рекордно низького — 42% проти 52% місяцем раніше.

Зайнятися дискредитацією Навального доручено керівництву управління внутрішньої політики, стверджують два співрозмовники. За словами одного з них, кремлівські чиновники вже створили зовнішній відділ, який поза стінами Кремля зайнявся питанням. "На аутсорсі знімають кліпи, фільми та відеоігри, які Навального дискредитують. Борються приблизно як з Гітлером", — говорить джерело Дождя. За його даними, один з таких матеріалів може бути опублікований вже незабаром. Роботою цього відділу займається заступник начальника внутрішньополітичного управління президента РФ Олександр Харичев, стверджує співрозмовник.

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"У випадку з Навальним можуть використовувати ті ж методи, якими нещодавно начисто знищили Касьянова", — міркує політолог Віталій Іванов. Проти колишнього прем'єра РФ Михайла Касьянова була розгорнута кампанія на федеральних каналах. У 2016 році на НТВ, наприклад, вийшов фільм "Касьянів день", де крім іншого демонструвалися зйомки постільних сцен прихованою камерою з участю екс-прем'єра. На думку Іванова, Навальний напередодні виборів представляє владі загрозу "як троль, який влаштовує різні провокації і взагалі постійно каламутить воду".

Питання про ефективність таких дій обговорювалося на кремлівських нарадах різного рівня, і багато хто визнає, що такі заходи можуть не дати належного ефекту і призведуть лише до того, що до Навального буде прикуто більше уваги, визнають два співрозмовники. Але поки на тлі протестних акцій запанувала думка, що треба якось діяти, зазначають співрозмовники.

Як повідомляв УНІАН, Навального затримували на мітингу "Він нам не Дімон" 26 березня.

Мітинги проти корупції пройшли 26 березня в 97 містах Росії, багато з них закінчилися масовими затриманнями. На учасників складали адміністративні протоколи, в двох випадках були порушені дві кримінальні справи.