Ющенко натякає, що від Тимошенко мають повтікати всі міністри

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що заява міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА має стати знаковою для самодостатніх і принципових міністрів чинного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу, оголошуючи позицію Президента у питанні щодо відставки В.ПИНЗЕНИКА.

«Президент України розцінює заяву міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА про відставку як громадянський вчинок принципової людини», - сказала вона.

За словами прес-секретаря, глава держави не сумнівається у професіоналізмі та порядності В.ПИНЗЕНИКА.

«На думку Президента, ця заява свідчить, що в чинному уряді жоден, навіть найбільш професійний міністр, неспроможний реалізувати свої знання і досвід», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого В.ПИНЗЕНИК написав заяву про звільнення з посади міністра фінансів України.

Коментуючи цей вчинок, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила: «Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики, й тому найслабкіші залишають свої бойові позиції, йдуть і займаються іншими справами».

Сьогодні, 16 лютого, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявив, що пропонуватиме парламенту завтра розглянути питання щодо звільнення В.ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів.