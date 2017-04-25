Глава НАЗК працює: любителька грошових премій Корчак дозволяє собі 4-годинний робочий день (відео)

Керівництво Нацагентства з питань запобігання корупції не перенапружується. Журналісти з'ясували, що голова НАЗК Наталя Корчак йде з роботи рівно після закінчення робочого дня, йдеться у розслідуванні BIHUS.info.

Так, у вівторок, 4 квітня, робочий день Корчак закінчується о 18:22, у середу – о 17:30, у четвер – о 18:22. У наступну середу очільниця НАЗК прийшла на роботу об 11:15, а поїхала о 16:05.

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Тиждень спостережень за НАЗК співпав із системними проблемами у роботі реєстру декларацій.

"У мене була зустріч, я зустрічалася з паном Ситником, в мене часто бувають зустрічі", - прокоментувала вона журналістам свій робочий графік.

Як повідомляв УНІАН, глава НАЗК Корчак підтвердила, що виписала собі премію в розмірі 200 тисяч гривень. Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді. "Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді, все ... 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі. За роботу", - сказала Корчак.

За минулий рік глава НАЗК задекларувала 1 мільйон 325 тисяч заробітної плати.