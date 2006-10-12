Червоненко смертельно втомився дивитися через приціл

Голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО вважає за необхідне продовжувати переговори по створенню в парламенті широкої коаліції на основі Універсалу національної єдності.

Як повідомив Є.ЧЕРВОНЕНКО сьогодні в інтерв`ю газеті «Известия в Украине», на засіданні політради партії «Народний Союз Наша Україна» він голосував за продовження переговорів про створення широкої коаліції.

«На політраді я голосував за продовження переговорів з урахуванням вимог Універсалу національної єдності. Я категорично не згоден з тими українськими політиками, які говорять, що «Універсал – порожній папірець». При рівні нинішнього цинізму в українській політиці часто скоріше закони стають порожніми папірцями, а ось Універсал – це був єдино правильний шлях до консенсусу і примирення. А ще – перевірка на моральність топ-менеджерів української політики», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

На думку губернатора Запорізької області, зараз необхідно побудувати правила ігри, які будуть зрозумілі і прийняті всіма політичними силами. «Тоді ми реально переможемо. Я вам чесно скажу, я смертельно втомився від того, що якщо ти знаходишся в одній політичній силі, то обов`язково маєш розглядати іншу політичну силу крізь призму прицілу. Упевнений, що це повинно закінчитися. Коли буде завершений перерозподіл власності», - пояснив Є.ЧЕРВОНЕНКО.