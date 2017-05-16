РФ буде намагатися впливати на Україну в форматі кібервійни - Порошенко
01:40, 16 травня 2017Політика
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Разом з тим, він наголосив: "Впевнений, що наша рішучість і єдність не залишать жодних шансів (на це)".
Порошенко / фото УНІАН
Росія буде намагатися впливати на Україну в форматі кібервійни, але це буде марно.
Про це він заявив президент України Петро Порошенко.
"Нещодавно ми бачили кібервійну, коли російські кібервійська намагалися вплинути на результати виборів по всій Європі, в США. Ми очікуємо, що це ж вони будуть намагатися зробити в Україні", - сказав він у понеділок увечері в ефірі телеканалу ICTV.
Разом з тим, він наголосив: "Впевнений, що наша рішучість і єдність не залишать жодних шансів (на це)".
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