РФ буде намагатися впливати на Україну в форматі кібервійни - Порошенко

Росія буде намагатися впливати на Україну в форматі кібервійни, але це буде марно.

Про це він заявив президент України Петро Порошенко.

"Нещодавно ми бачили кібервійну, коли російські кібервійська намагалися вплинути на результати виборів по всій Європі, в США. Ми очікуємо, що це ж вони будуть намагатися зробити в Україні", - сказав він у понеділок увечері в ефірі телеканалу ICTV.

Разом з тим, він наголосив: "Впевнений, що наша рішучість і єдність не залишать жодних шансів (на це)".