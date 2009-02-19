Черновецький запитав, хто з бабусь готовий «стягти» Кличка

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову вийшов до своїх прихильників біля мерії та попросив їх залишатися доти, поки в залі Київради “не буде відновлений порядок”.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера, лідери опозиційних фракцій у Київраді «влаштували зараз театр». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запитав, хто з присутніх бабусь готовий «стягти» Віталія КЛИЧКА, тому що він, за словами мера, заважає проводити сесію, порушує регламент і Конституцію України.

«Благаю вас, не розходьтеся. Ще трохи. Нам потрібно, щоб порядок у залі був відновлено, я на вас розраховую», - попросив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мітингувальників. Він пообіцяв організувати пиріжки та каву для мітингувальників і пішов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київрада має намір повернутися до розгляду бюджету столиці на 2009 рік.

З ранку під мерією відбувається мітинг на підтримку дій київської влади. Мер закликав своїх прихильників чинити силовий опір депутатам опозиційних фракцій у разі спроби відчужити секретаря Київради Олеся ДОВГОГО від головування в Київраді.