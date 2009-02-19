Пам'ятник Леніну встановлять на новому місці в Черкасах

Демонтований пам’ятник Леніну в Черкасах встановлять на новому місці найближчим часом.

Про це заявив сьогодні під час прямого ефіру в програмі „Свобода слова” на обласному державному телеканалі „Рось” Черкаський міський голова Сергій ОДАРИЧ.

За його словами, найближчим часом розпочнеться встановлення пам’ятника Володимиру Леніну на головній алеї в парку „Перемога”.

Мер заявив, що «усі питання із екологічною інспекцією вже вирішено, і найближчим часом розпочнуться роботи зі встановлення демонтованого з центральної площі пам’ятника».

Як повідомляв УНІАН, пам’ятник В.Леніну в Черкасах було демонтовано з центральної площі міста в ніч з 27 на 28 листопада 2008 року згідно з рішенням виконавчого комітету. Під час демонтажу пам’ятник, впавши на землю, розколовся на частини.

Тоді С.ОДАРИЧ пообіцяв у тижневий термін відновити пам’ятник на головній алеї у парку „Перемога”. Проте 25 грудня 2008 р. заступник Черкаського міського голови Сергій ГУРА повідомив, що споруджувати пам’ятник у парку „Перемога” забороняє Черкаське обласне управління екології, оскільки парк є природоохоронною зоною.