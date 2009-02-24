Ющенко закликає Тимошенко і Стельмаха домовитися задля грошей МВФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує, що цього тижня уряд і Національний банк вироблять єдину позицію на переговорах з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО вважає, що протягом поточного тижня необхідно зробити усе можливе для отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Президент переконаний, що для продовження співпраці з МВФ необхідно мати єдину, узгоджену позицію усіх органів державної влади і відповідних інституцій.

І.ВАННИКОВА наголосила, що Президент звертає увагу на те, що уряд України порушив підписану торік угоду з МВФ.

«Насамперед, йдеться про умову дотримання показника дефіциту бюджету 2009 року у розмірі 1% від ВВП. Через прийнятий парламентом закон у держбюджеті допущено пряме втручання в конституційні повноваження НБУ», - сказала прес-секретар, додавши, що не вдалося досягти збалансованості на валютному ринку, досі не внесено необхідних змін до бюдждету-2009.

«У рамках своєї компетенції Президент готовий підтримати виправлення ситуації на всіх напрямках для продовження співпраці з МВФ. Водночас, глава держави зауважує, що основними суб’єктами відносин з МВФ залишаються уряд та НБУ», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона наголосила, що саме тому В.ЮЩЕНКО очікує консультацій між урядом та Нацбанком щодо вироблення єдиної позиції української сторони у переговорах з МВФ.