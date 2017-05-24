Луценко закликав ВР визначити 3-4 нацпрограми, на які спрямувати "кошти Януковича"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав депутатів визначити 3-4 національні програми, на які спрямувати "кошти Януковича".

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав під час виступу в парламенті, відповідаючи на питання лідера фракції "Народний фронт" Максима Бурбака, чи підтримує він ухвалення закону про спецконфіскацію.

Луценко, посилаючись на дані Державної казначейської служби, зауважив, що "на єдиному казначейському рахунку станом на 27 лютого 2014 року... обліковувалося 108 тисяч 133 гривні 65 копійок - на всю країну".

"Станом на 22 травня 2017 року, не дивлячись на всю критику і недовіру певних діячів, на цьому рахунку, завдяки злагодженій діяльності по спецконфіскації, обліковувалося 46 млрд 258 млн 986 тисяч 287 грн. Плюс ще 200 млн доларів цінних облігацій", - поінформував генпрокурор.

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Він зауважив, що це означає, що "країна сьогодні отримала назад гроші мафії часів Януковича".

Луценко звернувся до народних депутатів із закликом: "Тільки ви і більш ніхто маєте визначити, куди підуть ці кошти. І я вас благаю, вони мають піти до простого українця: на медицину, на транспорт, на простого солдата, щоб він жив в нормальній казармі, і офіцера, щоб жив у нормальному гуртожитку".

Генпрокурор закликав парламентарів особисто визначити "три, максимум чотири, національні програми... бо ви представляєте народ України".

"І зробіть так, щоб уже цього грудня проста людина і простий солдат міг відчути конкретний результат від цієї роботи", - сказав Луценко, щоб ці кошти не були "знову розтринькані по всій Україні, і забудуть навіть, де вони ділися, як це бувало з прикладами мільйонних повернень під час реприватизації".