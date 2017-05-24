Луценко назвав суму, яку за рік правоохоронці повернули в український бюджет

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що за рік в український бюджет правоохоронці повернули 52 млрд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

"Якщо взяти результати діяльності за рік і поділити їх на дні (всі, без виключення, з вихідними), ми можемо сказати, що нова прокуратура приносила щодня до державного бюджету 142 мільйони гривень", - сказав Луценко.

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За рік, зауважив він, "завдяки діяльності ГПУ та наших колег по правоохоронній діяльності повернуто до державної скарбниці 52 мільярди гривень".

"При річному бюджету Генеральної прокуратури у п'ять", - наголосив Луценко.

За його словами, щодня протягом року до народної власності поверталося 200 вкрадених гектарів землі.